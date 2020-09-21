  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Babaannesinin ölüm tarihini düzeltmek için mahkemeye başvurdu
Aktüel

Babaannesinin ölüm tarihini düzeltmek için mahkemeye başvurdu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir kişi, 1977'de vefat eden babaannesinin ölüm yılının Nüfus Müdürlüğünde sehven "1927" yazılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bunun düzeltilmesi için yargı yoluna gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:48:19 -
Babaannesinin ölüm tarihini düzeltmek için mahkemeye başvurdu

ELAZIĞ (AA) - PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan bir kişi, 1977'de vefat eden babaannesinin ölüm yılının Ağın Nüfus Müdürlüğünde sehven "1927" yazılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bunun düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Suat S, ilçe adliyesinin Keban Adliyesine bağlı olması dolayısıyla Keban Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle müracaat etti.

Davacı, dilekçesinde, 1888 doğumlu babaannesi Fatma S'nin, 1977'de vefat etmesine rağmen nüfus kayıtlarına ölüm yılının sehven 1927 yazıldığını, nüfus kayıtlarında da görüleceği gibi 1927'den sonra Mustafa, Yusuf Rahmi ve Abdurrahman isimli 3 çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti.

Suat S, AA muhabirine, babaannesinin ölüm yılının düzeltilmesi için Ağın İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurduğunu belirterek, "Nüfus Müdürlüğü yetkilileri ancak yargı yoluyla düzeltilebileceğini söyledi. Gerekli düzeltmenin yapılması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurduk, dava açtık." diye konuştu.

Suat S'nin kardeşi Semih S. ise 1929 doğumlu babası Mustafa S'nin 2016'da vefatından sonra veraset işlemine başladıklarını söyledi.

Bu süreçte, babaannesinin ölüm tarihiyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Semih S, bunun üzerine nüfus kayıt örneklerini çıkardıklarını belirtti.

"Nüfus Müdürlüğü tesciline göre 1927'de ölen babaannemin 1929'da babam, 1933 ve 1935'te de 2 amcam olmak üzere 3 çocuğu doğmuş." diyen Semih S, ölüm yılının yanlış yazılmasından dolayı veraset ilamı çıkaramadıklarını, babaannelerinden kalan taşınmazların devrini yapamadıklarını kaydetti.

Semih S, babaannelerinin ölüm yılının düzeltilmesi için çok uğraştıklarını, sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı
Gündem

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı

Ahmet Hakan bugünkü yazısında savcıların kendi programında selefilerin ayaklanma çıkaracağını ileri süren Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifadeye çağı..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı