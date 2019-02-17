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Babaanne ile torun aynı okulda eğitim görüyor

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan Ayşe Nine okuma azmiyle herkese örnek olurken, aynı okulda eğitim gören torunu İlker Buğday da dersleri bitince ninesinin sınıfına koşarak ona yardımcı oluyor.

17 Şubat 2019 Pazar 11:49
Babaanne ile torun aynı okulda eğitim görüyor

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Buğday, okuma yazma seferberliği kapsamında, 10 yaşındaki torununun eğitim gördüğü okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

6 çocuk ve 17 torun sahibi Buğday, yaşadığı beldede okumayı öğrenme azmiyle herkese örnek oluyor.

İlerleyen yaşına rağmen her gün ilkokul öğrencisi torunuyla Yenisüksün Ortaokuluna giden yaşlı kadın, en büyük desteği, aynı okulda eğitim gören torunu İlker’den görüyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:49
  1. Kayseri
  2. Ayşe Buğday
  3. okuma yazma seferberliği
  4. okuma yazma öğrenme
  5. Yenisüksün Ortaokulu

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