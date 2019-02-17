Babaanne ile torun aynı okulda eğitim görüyor Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan Ayşe Nine okuma azmiyle herkese örnek olurken, aynı okulda eğitim gören torunu İlker Buğday da dersleri bitince ninesinin sınıfına koşarak ona yardımcı oluyor.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Buğday, okuma yazma seferberliği kapsamında, 10 yaşındaki torununun eğitim gördüğü okulda okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. 6 çocuk ve 17 torun sahibi Buğday, yaşadığı beldede okumayı öğrenme azmiyle herkese örnek oluyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün ilkokul öğrencisi torunuyla Yenisüksün Ortaokuluna giden yaşlı kadın, en büyük desteği, aynı okulda eğitim gören torunu İlker’den görüyor.



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