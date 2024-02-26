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Gündem Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti: Bu acının tarifi yok
Gündem

Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti: Bu acının tarifi yok

Yeniakit Publisher
2024-02-26 15:47:00 -
Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti: Bu acının tarifi yok

Enver Elatan’ın, kazadan birkaç saat önce oğlu Dr. Hakan Elatan’ın da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

Edirne’nin Keşan ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede oğlu Hakan Elatan’ı kaybeden Enver Elatan (76), aynı gün ana yoldan yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre; İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki 33 HU 362 plakalı tır, Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen Enver Elatan’a (76) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enver Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibinin kaza yerinde yaptıkları incelemelerin ardından, Elatan’ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Aynı gün oğlunu kaybetti
Enver Elatan’ın, kazadan birkaç saat önce oğlu Dr. Hakan Elatan’ın da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti Yeni Camii’de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi

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