  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Baba-oğul kavgasında kan aktı! Baba ağır yaralı
Yerel

Baba-oğul kavgasında kan aktı! Baba ağır yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Baba-oğul kavgasında kan aktı! Baba ağır yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba, oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş.(22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Ş., ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Şüpheli Ö.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16’lık torun dehşeti... Babaannesini boynundan bıçaklayıp öldürdü
16’lık torun dehşeti... Babaannesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Gündem

16’lık torun dehşeti... Babaannesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

CHP'li meclis üyesi sırtından bıçaklandı!
CHP'li meclis üyesi sırtından bıçaklandı!

Gündem

CHP'li meclis üyesi sırtından bıçaklandı!

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak katletti
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak katletti

Yerel

Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak katletti

Kayseri’de vahşet: Adres sordukları çocuğu bacağından bıçakladılar!
Kayseri’de vahşet: Adres sordukları çocuğu bacağından bıçakladılar!

Yerel

Kayseri’de vahşet: Adres sordukları çocuğu bacağından bıçakladılar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23