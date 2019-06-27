‘Baba’ çığlıkları atan yavruların mağdur anneleri feryat ediyor! ‘Devlet daha ne kadar sessiz kalacak?’

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr başta olmak üzere Akit Medya Grubu olarak, aylardır mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz. Erken evlilik ve süresiz nafaka mağdurlarının çığlıklarına kulaklarını tıkayan 600 milletvekiline tepkiler gün geçtikçe daha da artıyor.

“Devlet bizi çok ağır şekilde cezalandırdı”

Yeniakit.com.tr’ye konuşan erken evlilik mağdurlarından Gizem Sayın, “Eşime 10 ay cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve 10 aydır eşim cezaevinde. İki tane çocuğumla yapayalnız ortada kaldım. Kendi rızamızla isteyerek evlendik ve yuva kurduk fakat devlet bizi çok ağır şekilde cezalandırdı” şeklinde konuştu.

Yavruların ‘baba’ feryadına kim kulak verecek?

TBMM’de görev yapan 600 milletvekiline ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan iki çocuk annesi Gizem Sayın, şöyle konuştu:

“İki tane küçük yavrumuz sürekli ‘baba’ diye feryat ediyor, ağlıyor. Bizim eşlerimiz tecavüzcü değil. Bu yükün altından kalkamıyoruz, çok kötü günler yaşıyoruz. Ne olursunuz bize yardım edin, bu çığlıklarımıza kulak verin.”

“Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, duyun bizi”

Erken evlilik mağdurlarından Melis Karataş, ise şöyle konuştu:

"Eşim Abdullah Karataş ile 2012 yılında kendi rızamla kaçarak evlendik. Eşime 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Eşim 11 aydır tecüvüzçülerle aynı koğuşta tutuluyor. 4 yaşındaki kızımla korumasız ve savunmasız kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Başkanım yalvarıyorum size duyun bizi artık. Kızıma söyleyecek bir kelime, söyleyecek bir yalan bulamıyorum artık. Yalvarıyorum size duyun bizi.”