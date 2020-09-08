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Sağlık B6 vitamini nelere iyi geliyor? B6 vitamini bakımından zengin olan besinler
Sağlık

B6 vitamini nelere iyi geliyor? B6 vitamini bakımından zengin olan besinler

Sağlıklı bir yaşam için vücut vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. B6 vitamini de vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminler arasında yer alır. B6 vitamini, B grubu vitaminlerinin bir türüdür. Peki B6 vitaminleri nelere iyi gelir? B6 vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-08 03:53:00 -
B6 vitamini nelere iyi geliyor? B6 vitamini bakımından zengin olan besinler

Vücudun günlük işlevlerini yerine getirebilmesi için sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni ile vitamin ve mineral gereksinimin tam olarak karşılanması gerekir. Vitamin ve mineral gereksiniminin tam olarak karşılanmaması durumunda insan sağlığı bozulur, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak çeşitli semptomlar ortaya çıkar. Bu belirtiler de zamanla şiddetlenerek çeşitli ciddi hastalıklara yol açabilir.

B grubu vitaminleri arasında yer alan B6 vitamini, besinlerde yer alan bir vitamindir ve piridoksin olarak da adlandırılmaktadır. B6 vitamininin hormonal sistem, sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve kan üretimi gibi birçok alanda görevleri vardır. Suda çözünen bir vitamin türü olan B6 vitamini, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Peki B6 vitamini nelere iyi gelir? B6 vitamini bakımından zengin olan besinler nelerdir? İşte detaylar...

B6 vitamininin faydaları

B6 vitamini, insan vücudunda 100'den fazla biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir vitamindir. Özellikle beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunan B6 vitamini, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir. Ayrıca bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan proteinlerin sentezi için de B6 vitamini gereklidir. İşte B6 vitamininin faydaları...

- Beyin ve sinir sisteminin sağlığını korur. Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi vardır.
- Kansızlık gelişimini önler.
- Mide bulantısı sorununa karşı birebirdir.
- Damar sağlığını korur, kalp ve damar hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
- Doğal bir idrar söktürücüdür.
- Kanserden korunmaya yardımcı olur.
- Böbreklerde taş oluşumunu engeller.
- Göz sağlığına da çok faydalıdır.
- Kilo vermeye yardımcıdır.

B6 vitamini nelerde bulunur? B6 vitamini bakımından zengin olan besinler...

- Kırmızı et
- Beyaz et
- Süt ve süt ürünleri
- Yumurta
- Muz
- Avaokado
- Kabuklu kuruyemiş
- Havuç
- Ispanak
- Patates
- Karnabahar
- Bezelye
- Balık
- Nohut

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