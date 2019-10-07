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B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren gıdalar

B12 eksikliği nedir? B12 yüksekliği neyi ifade eder? B12 faydaları neler? B12 vitamini faydaları neler? B12 vitamini, insan vücudunun her hücresinde mevcut olan suda çözünen bir vitamindir. B12 vitaminini bünyesinde oluşturan, bitkisel besin kaynakları yoktur. B12 vitamini nerelerde var? Et yemeyen ve B12 vitamini içermeyen yiyecekler tüketenler B12 vitaminden mahrum kalır. Peki B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren gıdalar, B12 vitamini ne işe yarar?

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:35
B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren gıdalar

B12 eksikliği nedir? B12 yüksekliği neyi ifade eder? B12 faydaları neler? B12 vitamini faydaları neler? B12 vitamini, insan vücudunun her hücresinde mevcut olan suda çözünen bir vitamindir. B12 vitaminini bünyesinde oluşturan, bitkisel besin kaynakları yoktur. B12 vitamini nerelerde var? Et yemeyen ve B12 vitamini içermeyen yiyecekler tüketenler B12 vitaminden mahrum kalır. Peki B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren gıdalar, B12 vitamini ne işe yarar?

B12 vitamini sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder. Çoğu insan; et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal ürünleri tüketerek yeterli miktarda B12 vitamini elde eder. Bu nedenle özellikle vegan diyetinin bir parçasını oluşturan temel gıdalar B12 bakımından yeterli olmayabilir. Doğru sindirim, besinlerin alınması, protein sentezi, karbonhidrat ve yağ metabolizması için gereklidir. B12 vitamini eksikliği yetişkinlerde ve çocuklarda bir takım sağlık sorunlarına neden olabiliyor. B12 vitamini, alyuvar üretiminde folik asitin düzenlenmesine yardım eder ve demir kullanımına yardımcı olur. 

B vitamini nerelerde bulunur?

B vitamini içeren besinler farklı besin gruplarında yer alabilmektedir. “B vitamini nelerde bulunur?” gibi soruların yanıtı olabilecek vitamin B zengini gıdalar şunlardır:

Tam tahıllar (kahverengi pirinç, arpa, darı)

Et (kırmızı et, kümes hayvanları, balık)

Yumurta ve süt ürünleri (süt, peynir),

Baklagiller (fasulye, mercimek)

Tohumlar ve fındık (ayçiçeği tohumu, badem)

Koyu, yapraklı sebzeler (brokoli, ıspanak)

Meyveler (narenciye, avokado, muz)

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:35
  1. B12 vitamini nerelerde var?
  2. B12 içeren gıdalar
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