B vitamin eksikliği nasıl giderilir? B vitamin eksikliği ne yemeli?

Vücuda yeterli miktarda B12 vitamininin alınamaması durumunda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkar. Bu durum, sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasara yol açabilir. B12 değerlerinin biraz düşük olması bile kişide depresyon, odaklanma sorunu, bilinç kaybı, uykusuzluk ve hatta zaman zaman denge ve kansızlık sorunlarına neden olabilir. Peki, b12 eksikliği bulunan kişiler ne yapmalı?

B vitamin eksikliği nasıl giderilir?

B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini almak istiyorsanız ihtiyacınızı "hayvansal gıdalar" ile karşılamak zorundasınız. Yani, protein tüketerek vücudunuzdaki B12 miktarını artırabilirsiniz.

Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları

Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir

Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz

Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir

Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir

Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt ve kefir.

B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 vitamini değerlerinizin azalması aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir:

* Ayak ve el uyuşmas

* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme

* Dilde yanma

* Kramplar

* İştah bozukluğu

* Hızlı kilo alma, zor kilo verme

* Kansızlık

* Unutkanlık

* Yorgunluk

* Uykusuzluk ve bitkinlik

* Kulak çınlaması

* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi

* Odaklanma sorunu