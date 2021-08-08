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Dünya B-52 bombardıman uçakları Taliban mevzilerini vurdu
Dünya

B-52 bombardıman uçakları Taliban mevzilerini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarının, Afganistan’da Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'daki Taliban mevzilerini bombaladığı ve militanların çok sayıda kayıp verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 02:57:00 -
B-52 bombardıman uçakları Taliban mevzilerini vurdu

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, ABD B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarının, Afganistan’da stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'da Taliban güçlerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Aman, “Taliban militanları Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'da Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının hedefi oldu. Teröristler, ABD Hava Kuvvetleri'nin saldırıları sonucunda ağır kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.

​Daha önce Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, Washington'un Taliban militanlarıyla mücadele için Afganistan'a B-52 Stratofortress bombardıman uçakları gönderdiğini aktarmıştı.

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