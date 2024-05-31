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Gündem Azra Kohen yine saçmaladı! Komedi gibi özür açıklaması
Gündem

Azra Kohen yine saçmaladı! Komedi gibi özür açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-31 13:35:00 - 2024-05-31 13:44:39
Azra Kohen yine saçmaladı! Komedi gibi özür açıklaması

Katil İsrail'in yaptığı soykırımı görmezden gelerek Gazzeli anneleri suçlayan Azra Kohen'den komedi gibi özür açıklaması geldi.

İsrail'in tüm tepkilere rağmen Refah'a operasyon düzenlemesinin ardından şehirde bulunan Filistinlilerin çadır kentine yaptığı alçak saldırıların yankıları sürüyor. Aralarında çocukların da olduğu 46 kişinin yanarak feci şekilde can vermesinin ardından yazar Azra Kohen'in Gazzeli anneleri suçlaması büyük tepki çekti.

"ÇOCUKLARI BOMBALARIN ATILACAĞI YERE GÖTÜRÜYORLAR"

Filistinlilerin ailelerin çocuklarını, “3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü” ve çocuklarını bilerek öldürttüğünü iddia eden Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor.” demişti. Kohen'in sözleri büyük bir infiale neden olurken toplumun tüm kesimlerinden gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

YENİ AÇIKLAMADA YİNE SAÇMALADI

Yazarın kitaplarının satıştan kaldırılması ve sosyal medyadan gelen tepkilerin artması üzerine yeni bir açıklama yaptı. Kohen, yaptığı yeni açıklamada ise toparlayayım derken adeta iyice saçmaladı. "Sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var." diyen Kohen, açıklamasının ilerleyen kısımlarında ise gelecek tepkilere karşı ön almak için "Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kohen "Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez" dedi.


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Yorumlar

celil evciman

Bi yürü güt Azra mısın nesin.Senin bu ülkede yaşama hakkın yok çek git kocanı da al kocanın memleketine... Daha fazla kirletme benim aziz memleketimi..

Hüseyin Abul

Bu tip yahudi kökenli hainleri tc vatandaşlığından çıkarıp yurtdışına sürülmeli.
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