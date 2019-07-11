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Azmiyle "kadınlar da güreş yapar" dedirtti

- Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük başarısı gösteren 14 yaşındaki Eda Nur Ersoy, gözünü Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğuna dikti- Anne Zehra Ersoy: "İlk başlarda kızımızın güreş yapmasını biz de istemedik ancak arkadaşlarıyla gizli gizli antrenmanlara gittiğini öğrendik"- Eda Nur Ersoy: "Hedefim gelecek yıl Avrupa'da şampiyon olmak. Olimpiyatlarda ise Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum"

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
Azmiyle "kadınlar da güreş yapar" dedirtti


AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da,"kadınlar güreş mi yapar?" diyenlere inat gönül verdiği bu sporda, Polonya'da düzenlenen Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan 14 yaşındaki Eda Nur Ersoy, gözünü Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğuna dikti.

Sinanpaşa ilçesinde bağlı Taşoluk beldesinde kurulan spor kulübü bünyesindeki güreş takımında 3 yıl önce spora başlayan Eda Nur, "kadınlar güreş mi yapar?" diye tepki gösteren insanlara inat, azimle antrenmanlara gitti.

Katıldığı müsabakalarda art arda aldığı aldığı başarılarla herkesin gurur kaynağı olan Eda Nur, en son geçen ay Polonya'da düzenlenen Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 33 kiloda bronz madalya kazandı. Minik Eda Nur Ersoy'un yeni hedefi, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmak.

Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü Güreş Antrenörü Yakup Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede ilk kadın güreşine başladıklarında "kadınlar güreş mi yapar" şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.

Kulübün imkanları kısıtlı olmasına rağmen tepkilere inat azimle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yağcı, "Türkiye'de büyük kulüplerle yarışıyoruz. Buna rağmen sporcularımız katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti. Bu başarıları aldıkça insanların olumsuz tepkisi de ortadan kalktı, şimdi çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

Antrenör Yağcı, küçük bir beldeden büyük başarıların çıkmasının belde halkını gururlandırdığını vurgulayarak, "Elde edilen başarılar, güreşin yaygınlaşması, kadınların da bu spora katılımı açısından olumlu etkilere neden oluyor. Büyük kulüpler Eda'yı bizden istiyor. Ümit ediyoruz ki bundan sonra da kendi kulübümüzü, kendi ilimizi, Taşoluk beldemizi temsil etsin." ifadelerini kullandı.


- "Ondaki azmi görünce biz de destek vermeye başladık"


Anne Zehra Ersoy ise kızının yaklaşık 3 yıldır güreş yaptığını bildirdi.

Bu süre içinde kızının, katıldığı farklı müsabakalarda Türkiye şampiyonluğu, Avrupa beşinciliği, Avrupa üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettiğini anlatan Anne Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk başlarda kızımızın güreş yapmasını biz de istemedik ancak arkadaşlarıyla gizli gizli antrenmanlara gittiğini öğrendik. Sonra ondaki azmi görünce ailesi olarak biz de destek vermeye başladık. Avrupa'da elde ettiği başarı bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Güreşi çok seviyor. İnşallah kızımızın başarıları devam eder."


- "Evden kaçarak her gün güreşe, antrenmanlara gittim"


Eda Nur Ersoy ise yaklaşık 3 yıldır güreş yaptığını aktardı.

Güreşe ilk başladığında ailesinin bu sporu yapmasını istemediğini anlatan Eda Nur, şunları kaydetti:

"Evden kaçarak her gün güreşe, antrenmanlara gittim. Güreşte ilk derecemi Afyonkarahisar'da yaptım, Türkiye birincisi oldum. Sonrasında uluslararası müsabakalarda da dereceler elde ettim. En son 24 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum, çok mutluyum. Hedefim gelecek yıl Avrupa'da şampiyon olmak. Olimpiyatlarda ise Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum."

Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış da Eda Nur Ersoy'un başarısının tüm belde halkını gururlandırdığını dile getirdi.

Taşoluk Belediye Spor Kulübü olarak genç güreşçiye ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Çalış, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
  1. Afyonkarahisar
  2. Eda Nur Ersoy
  3. Güreş
  4. Taşoluk

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