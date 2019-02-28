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Azmi Ekinci’den ‘işler kolaylaşacak’ sözü

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, seçimi kazanıp başkan olduğu zaman ilçe ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelerini açıklamaya devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:46
Azmi Ekinci’den ‘işler kolaylaşacak’ sözü

Esenyurt’ta bulunan MAKEL Elektrik fi rması ziyaretinde İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SANDER) üyeleriyle bir araya gelen Azmi Ekinci, belediye ve sanayicilerin sıkı bir iş birliğiyle Esenyurt’ta iyi işler yapacağına inandığını belirtti. Esenyurtluların belediye dışında resmi kurumlarla olan işlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir birim kuracaklarını ifade eden Ekinci, “İnternet ve alt yapı sorunu çözülecek. Ayrıca belediye dışında resmi kurumları takip edecek bir birim kuracağız. Bakanlıklarla ve kurumlarla ilgilenecek bir birimin faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada 16 ayrı bakanlığa istek, talep ve şikayetlerin iletilmesiyle sorumlu 16 ayrı görevli olacak. Amacımız, sanayici ve vatandaşların sorunlarının hemen ilgili yere iletilip cevaplandırılmasıyla bürokrasiyi hızlandırmak” dedi. Başkan adayı Azmi Ekinci, dünya standartlarında olan hizmetin aynısının burada da olacağının altını çizerek, “Sanayimizi yabancı müşterilerimizin geldiği bir görünüme kavuşturmamız lazım. Esenyurt’un isminin kötü algılardan kurtulmasında sanayicilerimize büyük iş düşüyor. Teknokent için Esenyurt’un bir lokomotif olması konusunda elimden gelen her türlü çabayı gösteririm. Bakanlıklarla görüşürüz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 00:46
  1. İstanbul
  2. AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci

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