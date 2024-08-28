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Gündem Aziz Yıldırım'ın ürettiği savaş gemisi DEARSAN testlerden geçti! İşte özellikleri
Gündem

Aziz Yıldırım'ın ürettiği savaş gemisi DEARSAN testlerden geçti! İşte özellikleri

Yeniakit Publisher
2024-08-28 01:36:00 -
Aziz Yıldırım'ın ürettiği savaş gemisi DEARSAN testlerden geçti! İşte özellikleri

Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan, Nijerya için inşa ettiği ilk Açık Deniz Karakol Gemisi’nin seyir testlerini başarıyla sonuçlandırdı.

Gemi, testler sırasında yaklaşık 30 knot hıza ulaştı. 16 Eylül 2022’de omurgası kızağa konan gemi, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Geçen yıl Ekim ayında denizle buluşan 76 metrelik geminin ikiz kardeşi de Nisan ayında suya indirildi. HAVELSAN tarafından geliştirilen savaş yönetim sistemi ile donatılan gemiler, barış ve savaş senaryolarında etkin görev yapabilme kabiliyetine sahip.

Ayrıca, ihtiyaç halinde hızla ek sensör ve silahlarla güçlendirilebilecek. Dearsan Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, projenin sözleşme aşamasından denize indirme sürecine kadar kritik bir rol üstlendi. Yıldırım’ın liderliği, tersanenin yeteneklerinin Nijerya Donanması’nın özel gereksinimlerine uyarlanmasında belirleyici oldu. Bu yeni OPV’lerin Nijerya’nın deniz gücünü önemli ölçüde artırması ve karasularındaki güvenlik operasyonlarını geliştirmesi öngörülüyor. Bu iş birliği, aynı zamanda Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma bağlarını güçlendiriyor ve Türkiye’nin Afrika savunma sektöründeki konumunu pekiştiriyor.

AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

76,90 metre uzunluğunda ve 11,90 metre genişliğindeki gemi, 3,60 metre su çekimine sahip. 1.100 ton deplasman ve 2500 deniz mili menzili bulunan OPV, 28 knot maksimum hıza ulaşabiliyor. 16 gün denizde kalabilen gemide 47 kişilik mürettebat görev yapabilecek. Dearsan ile Nijerya Deniz Kuvvetleri arasındaki anlaşma, 3 Kasım 2021’de iki adet 76 metrelik açık deniz karakol gemisi için imzalandı. Bu proje, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki başarılarına yeni bir halka eklerken, Afrika’daki stratejik ortaklıkların da güçlenmesine katkı sağlıyor.

Dearsan 76 Metre Açık Deniz Karakol Gemisinin Özellikleri:

  • Uzunluk: 76.90 metre
  • Genişlik: 11.90 metre
  • Draft: 3.60 metre
  • Deplasman: 1100 ton
  • Menzil: 2500 deniz mili
  • Maksimum Sürat: 28 knot
  • Deniz Kalış Süresi: 16 gün
  • Mürettebat: 47
  • Ana Tahrik: 4 adet MAN üretimi 18UP185 dizel motor
  • Teknik Sistemler: HAVELSAN üretimi ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Gemi Veri Dağıtım Sistemi; İtalyan GEM Elettronica üretimi 2 boyutlu radar ve elektro-optik atış kontrol sistemi
  • Ek Araçlar: 2 adet sert karinalı şişme bot

Açık Deniz Karakol Gemilerinde Bulunan Silah Sistemleri:

  • Leonardo üretimi 1 adet Marlin 40mm tek namlulu top
  • ASELSAN üretimi 1 adet MUHAFIZ 30mm Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi
  • ASELSAN üretimi 2 adet STAMP-2 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
  • 2 adet 12.7mm Makineli Tüfek
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