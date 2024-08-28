Aziz Yıldırım'ın ürettiği savaş gemisi DEARSAN testlerden geçti! İşte özellikleri

Gemi, testler sırasında yaklaşık 30 knot hıza ulaştı. 16 Eylül 2022’de omurgası kızağa konan gemi, iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Geçen yıl Ekim ayında denizle buluşan 76 metrelik geminin ikiz kardeşi de Nisan ayında suya indirildi. HAVELSAN tarafından geliştirilen savaş yönetim sistemi ile donatılan gemiler, barış ve savaş senaryolarında etkin görev yapabilme kabiliyetine sahip.

Ayrıca, ihtiyaç halinde hızla ek sensör ve silahlarla güçlendirilebilecek. Dearsan Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, projenin sözleşme aşamasından denize indirme sürecine kadar kritik bir rol üstlendi. Yıldırım’ın liderliği, tersanenin yeteneklerinin Nijerya Donanması’nın özel gereksinimlerine uyarlanmasında belirleyici oldu. Bu yeni OPV’lerin Nijerya’nın deniz gücünü önemli ölçüde artırması ve karasularındaki güvenlik operasyonlarını geliştirmesi öngörülüyor. Bu iş birliği, aynı zamanda Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma bağlarını güçlendiriyor ve Türkiye’nin Afrika savunma sektöründeki konumunu pekiştiriyor.