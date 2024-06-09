Aziz Yıldırım’ın reddettiği Doğan Şentürk’ü bir de böyle hatırlayalım

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Fenerbahçe’de tarihi kongre öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında kozlarını paylaştı. HaberTürk’te Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünde yayınlanan programın daha önce Now TV’de yapılması kararlaştırılmıştı. Moderatörün de Now TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacağı belirtilmişti. Ancak Aziz Yıldırım, Doğan Şentürk ismini veto etti ve kanal değiştirildi.

Fox’un FETÖ sözcülüğü

Aziz Yıldırım’ın kararının ardından Doğan Şentürk’ün ve Fox’un geçmişi yeniden akıllara geldi.

Fox TV, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında da darbenin ardından da hain terör örgütü FETÖ ile işbirliğine ısrarla devam etti. Türkiye’yi parçalamaya, yıkmaya çalışan hain örgüt FETÖ'ye desteğini sürdüren Fox TV, haber müdürü olarak maaş verdiği tutuklu FETÖ’cü terörist Ercan Gün’e künyesinde de inatla yer verdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan ve iki ayrı telefonunda da ByLock olduğu tespit edilen Gün’ün ismi Fox TV’de “Haber Planlama Müdürü” ısrarla yer verildi. Gün’ün, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı “ByLock”a 2 bin 521 kez erişim sağladığı tespit edilmişti.

Doğan Şentürk de Ercan Gün isimli ByLock’çuya açıktan destek verdi. Aynı zamanda Ercan Gün ile Doğan Şentürk’ün, tescilli FETÖ’cü olduğu bilinen Ayasofya PR isimli şirketin hizmet verdiği Fatih’teki ünlü Karadeniz pidecisinde çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

17/25 Aralık’ta kumpası savundular

17-25 Aralık yargı darbe girişiminde AK Parti hükümetine karşı FETÖ kumpasını savunan Fox TV, “ayaklanmanın medya ayağı” olarak anılmıştı. Kanal bu süreçte FETÖ’den tutuklanan Ercan Gün’den gelen yasa dışı bilgileri yayınlamıştı.

15 Temmuz bildirisi Fox’ta okunacaktı

Akıncı Üssü’nde 15 hain darbe girişiminin medya ayağını yöneten Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın, darbe girişimi sırasında Fox TV Ankara Bürosu’nu aradığı ve ikinci bildiriyi Fox’ta okutmak istediği de ortaya çıkmıştı.

Bu yüzden reddetti

Aziz Yıldırım, FETÖ ile mücadelenin işaret fişeğini yakan isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. 3 Temmuz sürecindeki duruşu ve, “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” sözüyle tanınan Yıldırım’ın, Doğan Şentürk’e bu yüzden de karşı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda Doğan Şentürk’ün, Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesinde olduğu da biliniyor.