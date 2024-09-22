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Gündem Aziz Yıldırım'ı dolandırmanın bedeli ağır oldu!
Gündem

Aziz Yıldırım'ı dolandırmanın bedeli ağır oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 00:50:00 - 2024-09-22 00:51:23
Aziz Yıldırım'ı dolandırmanın bedeli ağır oldu!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ı yüz binlerce lira dolandıran Murat E.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığa 8 yıl 9 aylık hapis cezası ve 1 milyon 295 bin TL adli para cezası verdi.

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım’ın imzasını taklit ederek 765 bin TL’yi zimmetine geçirmekle suçlanan Murat E.’nin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme kararında, Murat E.’ye 8 yıl 9 aylık hapis cezası ve 1 milyon 295 bin TL’lik adli para cezası verdi.

Murat E.’nin bir daha suç işlemeyeceğine yönelik kanaat oluşmadığına da dikkat çeken mahkeme, verilen cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

Davanın duruşmasında savcılığın mütalaasında Murat E.'nin 20 yıldır Yıldırım ailesinin şirketinde muhasebe sorumlusu olduğu ve 2022 yılı içinde şirketten haber vermeden ayrıldığı belirtildi. Şirket kayıtları incelendiğinde sanığın Aziz Yıldırım ve Gülşah Yıldırım Gordi adına bankalardan para çekme talimatı verip 765 bin TL çektiği, bu parayı da şirket için harcamayıp Yıldırım ailesine de vermediği de mütalaada yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Şirketin kayıtlarına yönelik yapılan bilirkişi incelemelerinde, sanık Murat E.’nin 765 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin belirlendiği aktarılırken, mütalaada, imza taklit ederek farklı tarihlerde bankalardan para çektiği ve şirkete teslim etmeyerek kendisinin üzerinde tuttuğu bildirildi.

Savcılığın bu mütalaasının ardından, mahkeme sanık Murat E.’ye,” dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 8 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 295 bin lira adli para cezası verdi.

 

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