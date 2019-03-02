Aziz Yıldırım'dan TFF başkanlığı açıklaması
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda TFF başkanlığı ile ilgili düşüncelerini anlatmıştı.02 Mart 2019 Cumartesi 14:57
Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusuyken, kulislerde birçok isim ortaya atılıyor.
Bu isimlerin arasında en dikkat çekeni ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım.
Yıldırım geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda TFF başkanlığı ile ilgili düşüncelerini anlatmıştı.
Aziz Yıldırım, söz konusu programda konuya ilişkin; "Fenerbahçeliyim ben, tarafım. TFF başkanı olamam! Fenerbahçe aleyhine bi şey gelse önüme imzalayamam" ifadelerini kullanmıştı.
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