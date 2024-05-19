Aziz Yıldırım'dan skandal itiraf! Ramazan ayında bunu yapmış! Al Ali Koç'u, vur buna

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, basın toplantısında, 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam "üzüntüsünü hafifletmek için(!)" iki kadeh viski içtiğini anlatmıştı. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, konuyla ilgili enteresan bir ayrıntıyı köşesine taşıdı. "Yıldırım'ın 'Viskiyi çektik' dediği dönem ramazan ayıymış" diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım basın toplantısında, 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için iki kadeh viski içtiğini anlattı. Komik üslubuyla herkesi güldürdü.

Nereden aklına geldiyse artık.

Ama Koç taraftarlarının da hafızası ilk günkü gibi diri. Anlattıklarına bakılırsa meğer Yıldırım'ın "Viskiyi çektik" dediği dönem ramazan ayıymış. Hatta o gün Ali Koç, konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmiş. Koç'tan sonra kürsüye gelen Yıldırım ise "Ben içmiyorum" diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemiş. Yıldırım'ın bu hareketi de ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı."

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