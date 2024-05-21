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Dünya Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri
Dünya

Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:29:00 -
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken bir şampiyonluk açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu.

Kalamış'ta bulunan bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı.

Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak seçilme şansımız azalacak. Başkanlık ve yönetim kurulunu kaybedelim. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Aday olmamın sebebi bu çocuklar. Bu gidişatın kulübe zarar vereceği için aday oldum. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız"

Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini de vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
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"Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız."

Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından destekleri için kongre üyelerine teşekkür etti.

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