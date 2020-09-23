Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen'e destek

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in "Türk futbolunda 'Temiz Eller' gibi bir operasyon yapılması lazım" açıklamasına destek verdi.

"Baronları temizlemek şart"

20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Yıldırım, Sözcü gazetesine verdiği röportajda "Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart. İsimler üzerinde durmuyorum. Daha o kadar konu ve olay var ki... 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Ona bakın" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu da konuştu

Aziz Yıldırım'a en yakın isimler arasında bulunan sarı lacivertli takımın eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aziz Yıldırım vekilleri olarak Eylül 2016'da verdiğimiz, ek suç duyurusu dilekçemiz eğer bugüne kadar ele alınıp neticelense idi Rıdvan Hoca'nın bahsettiği spor medyasındaki temiz eller operasyonuna çoktan başlanırdı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, o dönemin yargı mensuplarıyla ilgili dosyamız bekliyor. 12 Mayıs 2012'de stadımızda ve çevresinde yaşanan provokasyon dosyası bekliyor. 4 Nisan 2015'te futbolcularımızı taşıyan otobüs Rize'de kurşunlandı. O dosya ne oldu, bilinmiyor."

Rıdvan Dilmen ne demişti?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu, bugünlük konu değil. Kendi arı kovanlarına biri çomak sokmuş gibi düşündüler. Hafife alınacak bir konu değil bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemler, temsilciler, gazetecilerin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliye'nin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa, alınması lazım" demişti.