Aziz Yıldırım'dan o isme ziyaret!
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret etti.10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Yıldırım'a ziyarette eski Fenerbahçe yöneticileri Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım gibi isimler de eşlik etti.
Öte yandan TFF'de görevli olan Servet Yardımcı ve Nihat Özbağı gibi isimler de ziyarette hazır bulundu.
Ziyaret sonunda Aziz Yıldırım'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
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