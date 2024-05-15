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Spor Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim
Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesi: Afişe edeceğim

Yeniakit Publisher
2024-05-15 15:17:00 - 2024-05-15 15:18:12

Basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesinde bulundu. Yıldırım 3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye operasyon çeken sözde gazetecilere Halk TV tarafından sahip çıkıldığını açıklayarak “Bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim.” dedi.

 RECEP YEŞİL 

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında başkan adaylığını resmen açıkladı.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Yıldırım CHP'nin yayın organı Halk TV'ye FETÖ göndermesinde bulundu.

Aziz Yıldırım 3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye operasyon çeken sözde gazetecilere Halk TV tarafından sahip çıkıldığını açıklayarak “Bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim.” dedi.

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