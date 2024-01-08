Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması!

Riyad'da yapılan Mustafa Kemal provokasyonundan sonra Hbertürk TV canlı yayınında konuşan Ali Koç, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da, yaşanan son süreçte hakkında çıkan başkanlık seçimine müdahil olma haberlerini yalanladı.

'Fenerbahçe'nin bir başkanlık sorunu yok'

Sadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle irtibat kurmadığını aktaran Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili çalışması olmadığını söyledi. Yıldırım açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Sadettin Saran’ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır. Benim şu an için Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Sadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle de irtibat kurmadım. Yalnızca Saran’ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

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