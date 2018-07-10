Aziz Yıldırım'a hapis şoku!

AA'nın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe basketbol maçından önce kavga çıktığı hatırlatıldı.

İddianamede, kavga sırasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dediği belirtildi.

Diğer şüpheli olan Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müşteki Eyigüngör'e aynı şekilde tehdit içeren söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, maç sonrası Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda ise "geldim gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandığı kaydedildi.