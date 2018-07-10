0553 313 94 23

Aziz Yıldırım'a hapis şoku!

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan Işık Eyigüngör'ü tehdit ettikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 11:45
Aziz Yıldırım'a hapis şoku!

AA'nın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe basketbol maçından önce kavga çıktığı hatırlatıldı.

İddianamede, kavga sırasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dediği belirtildi.

Diğer şüpheli olan Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müşteki Eyigüngör'e aynı şekilde tehdit içeren söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, maç sonrası Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda ise "geldim gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:45
  1. Aziz Yıldırım
  2. Hapis
  3. Dava

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den çifte transfer! Anlaşma tamam
    1. Fenerbahçe'den çifte transfer! Anlaşma..
    2. Ticaret Bakanlığının görev ve..
    3. İçişleri Bakanlığı’nın görev ve..
    4. Kahramanmaraş'ta suç örgütlerine..
    5. Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın..
    6. Kabinenin en merak edilen ismi..
    7. İngilizler yeni sistemden rahatsız oldu
    8. 6 yıl önce üniversitede işlenen..
    9. Orhan Aydın neden gözaltına alındı?
    10. Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik..
    11. Fenerbahçe'den 2 imza birden!
    12. Başörtüsü zulmü de 28 Şubat gerekçesinde
    13. Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye..
    14. İstanbul adliyesi karıştı! Kavgaya..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk..
    16. Yeni kabinede Karadeniz ağırlığı!
    17. Vahşetin bu kadarı! Denizde cenin..
    18. Hazine ve Maliye Bakanlığı görev ve..
    19. Aziz Yıldırım'a hapis şoku!
    20. İlk Meclis gibi 98 yıl sonra.....
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti