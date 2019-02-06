Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe sorusu!

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Aramızda itişme kakışma oldu. Bu karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil yani tokat atmak yapılanlar karşılığında” dedi.

Yıldırım, mahkemeden ayrılırken gazetecilerin Fenerbahçe ile ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.