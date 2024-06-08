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Spor Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında... Aziz Başkan'dan seçim öncesi Now TV'ye tarihi ayar!
Spor

Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında... Aziz Başkan'dan seçim öncesi Now TV'ye tarihi ayar!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 23:58:00 - 2024-06-09 00:07:21
Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında... Aziz Başkan'dan seçim öncesi Now TV'ye tarihi ayar!

Aziz Yıldırım-Ali Koç düellosunu ilk etapta Now TV yayınlayacaktı. Aziz Yıldırım moderatörün Sadettin Saran'ın listesinde yer alan Doğan Şentürk olduğunu öğrenince ortalığı karıştırdı. Yayın iptal oldu. Now TV'den açıklama geldi.

Aziz Yıldırım-Ali Koç düellosunu ilk etapta Now TV yayınlayacaktı. Aziz Yıldırım moderatörün Sadettin Saran'ın listesinde yer alan Doğan Şentürk olduğunu öğrenince ortalığı karıştırdı. Yayın iptal oldu. Now TV'den açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de başkanlık yarışının iki tarafı; Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam TV ekranlarında kozlarını paylaşacak.

İkilinin büyük düellosunun ilk etapta Now TV'de ekranlara geleceği açıklandı.

Ancak Aziz Yıldırım düello için Now TV'nin moderatör olarak Sadettin Saran'ın listesinden yönetim kuruluna girmeyi kabul eden Doğan Şentürk adını duyunca küplere bindi. "O yayına çıkmam" dedi.

Apar topar Habertürk'e çıkılma kararı alındı. Bunun üzerine NOW TV'den açıklama geldi.
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* Taraflar moderatör istemedi. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' denildi. NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmedi ve yayın iptal oldu.

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