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Gündem Aziz Yıldırım, uçakta çıkan kavgayı bakın nasıl bitirdi! Böyle racon kesti
Gündem

Aziz Yıldırım, uçakta çıkan kavgayı bakın nasıl bitirdi! Böyle racon kesti

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:51:00 -
Aziz Yıldırım, uçakta çıkan kavgayı bakın nasıl bitirdi! Böyle racon kesti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bindiği Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı. Araya giren Aziz Yıldırım, tarafları böyle sakinleştirdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bindiği Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı. Araya giren Aziz Yıldırım, tarafları böyle sakinleştirdi.

Bodrum-İstanbul uçuşunda çıkan tartışmada Aziz Yıldırım yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Aziz Yıldırım'ın o anlarını videoya çeken bir vatandaş, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kavga eden yolcunun birini sakinleştirmek için yanına gelen Aziz Yıldırım, öfkeli yolcuyu ne yaptıysa sakinleştiremedi. En sonunda sert konuşan Aziz Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya." diye çıkıştı.

Aziz Yıldırım'ın bu müdahalesiyle kavga sona ererken uçak Bodrum'dan İstanbul'a geldi. 
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