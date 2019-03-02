Aziz Yıldırım TFF Başkanı mı olacak? TFF Başkanı kim?

Yıldırım Demirören'in istifa etmesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu başkanı kim olacak sorusu yeniden gündeme geldi. TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek. Peki Aziz Yıldırım TFF başkanı mı olacak? Aziz Yıldırım TFF seçiminde aday olacak mı? İşte detaylar...

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. Demirören, "7 yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum" demişti. Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusuyken, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın TFF başkanı olacağı iddia edilmişti. Aziz Yıldırım, TFF başkanığı iddialarına son dakika olarak cevap verdi. Aziz Yıldırım, "Fenerbahçeliyim ben, tarafım. TFF başkanı olamam! Fenerbahçe aleyhine bi şey gelse önüme imzalayamam" diyerek TFF başkanlığı için kapıları kapattı.