Aziz Yıldırım, şike çıkışı sonrası Nihat Özdemir'i aradı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, “Şikenin üstesinden nasıl geleceksiniz?” sorusuna verdiği, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon. Biz 9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” cevabı Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı.

Birbiri ardına açıklamalar sinirleri gerdi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı lacivertli kulübün başkanvekilliğini yapmış olan Nihat Özdemir karşı karşıya geldi. Söz düellosu bununla da bitmedi. Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’na çıkıp, sözü eski başkan ve Nihat Özdemir’in yakın dostu Aziz Yıldırım’a attı: "Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, aynı zamanda o zaman çok büyük mücadele veren eski başkanımız Aziz Yıldırım’a karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Eminim ki Aziz Yıldırım’ın da bu konuyla ilgili tez zamanda açıklamaları ve söylemleri olacaktır."

Yıldırım ile Özdemir görüştü

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; Nihat Özdemir, cuma günü (5 Haziran) Aziz Yıldırım ile bir telefon konuşması yaptı. Telefon görüşmesinde Aziz Yıldırım'ın Nihat Özdemir'e, "Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi?" dediği belirtildi.