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Spor Genel kurulda gergin anlar! Aziz Yıldırım toplantıyı terk etti
Spor

Genel kurulda gergin anlar! Aziz Yıldırım toplantıyı terk etti

Yeniakit Publisher
2024-06-08 11:40:00 - 2024-06-08 11:58:35

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek kurulu terk etti.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu’nda devam ediyor.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 01.01.2023-31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nu okuduğu esnada başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tribünden sahaya inerek konuşmanın gerçekleştirildiği alana yürüdü. Başkan Ali Koç ve yönetiminde yer alan isimlerle tokalaşan Yıldırım, ardından konuşmanın yaptığı kürsüye geldi.

Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Vefa Küçük, Aziz Yıldırım’a “Benden söz almanız gerekmektedir” deyince, Yıldırım, “Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun” şeklinde cevap verdi. Konuşmaların sürmesinin ardından Küçük, “Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak” dedi.

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