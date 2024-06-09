Aziz Yıldırım-Ali Koç düellosu! İnanılmaz tepki! 'Amerikan projesi', şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kongrede sabah saatlerinde başlayan tartışmalar, canlı yayında sürüyor.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un yaptığı canlı yayına çıkma davetini kabul etti.

Bu heyecan verici tartışma, saat 23.00'te Habertürk'te Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde başladı.

'Amerikan projesi' tartışması: Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım

Ali Koç, tartışmanın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a karşı, "Siz, Ankara'da benim için "Amerikan projesi" diye belge dağıttınız." ifadelerini kullandı.

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Yıldırım ise, "Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle.” dedi.