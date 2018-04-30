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Aziz Sancar'ın yeğeni MHP'den aday oldu

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte, Nobel kimya ödüllü Aziz Sancar'ın yeğeni Bodrum MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sancar Başkanlıktan istifa ederek MHP Muğla Milletvekili aday adayı oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:24
Aziz Sancar'ın yeğeni MHP'den aday oldu

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte 2004, 2009 yıllarından Bodrum Belediye Başkan adayı olan Milliyetçi Hareket Partisinin birçok kolunda görev yapan en son olarakta Bodrum MHP İlçe Başkanı olan Cengizhan Sancar İlçe Başkanlığından istifa ederek Muğla Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Sancar “Günümüz şartlarında Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumda ülkemizin ve milletimizin bekası için teşkilatta yetişmiş bir kardeşiniz olarak 2004 yılı Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, 2009 Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, 2014 seçimleri kontenjanın da 1’inci sıradaydım. Üst üste yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi’nde yöneticilik ve il başkan yardımcılığı ve son olarak ise MHP İlçe Başkanlığı yaptım. Bu görevlerin hepsini layığı ile yapmış teşkilatın, Mutfağında yetişmiş bir kardeşinizim. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadrolarından yetişmiş olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Sayın genel başkanımızın takdiridir.1’inci sıradandan olsa, 7’ci sıradan da olsa listeye girmesek de biz teşkilat adamıyız, dava adamıyız. Dün olduğu gibi bugünde Bir MHP’li olarak davamıza devam edeceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar MHP’liyim, milliyetçiyim. Ülkemizin geleceği için bu kararı aldık. Allah mahcup etmesin. Taktir önce Yüce Allahın daha sonra da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ve yüce milletimizindir” dedi.

Nobel Kimya Ödüllü Aziz Sancar'ın yeğeni olan Cengiz Sancar, Adaylık öncesi amcası ile de görüştüğünü belirtti. Sancar; amcam ile görüştüm elini öptükten sonra bu konuda icazet alıp başvurumu gerçekleştirdim dedi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:24
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