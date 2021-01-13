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Gündem Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!
Gündem

Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın emekli general ağabeyi Kemal Sancar, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 10:44:00 -
Aziz Sancar'ın emekli general ağabeyine büyük şok!

Tele-dolandırıcıların son kurbanı Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın ağabeyi, emekli Tuğgeneral Kenan Sancar oldu. Ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, emekli paşaya, "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin" dedi. Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın" diyerek paşayı bankaya yönlendirdi.

"Parayı o aracın yanına bırakın"

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Sancar bankadan 9 bin lira çekti. "Bankanın 100 metre ilerisinde yer alan benzincide bir servis aracı var. Parayı o aracın yanına bırakın" diyen dolandırıcıdan şüphelenen Sancar, parayı bırakmaktan vazgeçti. Vakit kaybetmeden eşi Nezihe Sancar'ı arayan paşa, çoktan geç kalmıştı.

Aynı dakikalarda eve giderek kendilerini polis diye tanıtan çete üyeleri, kadını korkutarak açtırdıkları evdeki kasadan 50 bin lira değerinde ziynet alıp kaçmıştı. Çiftin şikâyeti üzerine başlatılan çalışmada, kısa sürede şüpheli Ahmet A. (29) yakalandı. Karı kocanın teşhis ettiği Ahmet A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle savcılık iddianamesi düzenlendi. Dolandırıcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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