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Gündem Aziz Sancar'dan tam destek: KKTC tanınmalı
Gündem

Aziz Sancar'dan tam destek: KKTC tanınmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz" açıklamasına bir destek de Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan geldi. Sancar, İngilizce "KKTC Tanınmalı" yazılı tişörtünü giyerek Başkan Erdoğan'ın çağrısına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 20:54:00 -
Aziz Sancar'dan tam destek: KKTC tanınmalı

Türkiye, KKTC'nin uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'in 77'nci Genel Kurulu görüşmesindeki hitabında katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.

Sancar bu çağrıya kayıtsız kalmadı

Pandemi döneminde geliştirdiği Kovid aşısıyla tüm dünyaca tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Prof. Dr. Aziz Sancar, İngilizce 'KKTC Tanınmalı' yazılı tişörtü giyip poz verdi. Sancar bu hareketiyle Türkiye'nin ve KKTC'nin haklı davasında yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rusya da KKTC'ye doğrudan uçuş başlatacak

Başkan Erdoğan'ın, BM'deki hitabında "KKTC'yi tanıyın" çağrısından sonra Rusya'nın KKTC'ye doğrudan uçuş seferleri başlatacağı açıklanmıştı. Rus basınında, Moskova'nın KKTC'de temsilcilik açmayı da planladığı duyurulmuştu.

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