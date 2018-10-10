0553 313 94 23

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP genel başkanlığına adaylık sinyali!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Partili meclis üyesinin kendisine yönelik olarak, "Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim" sözlerine, "Bu konuyu seninle özel olarak konuşalım." diye cevaplayarak adaylık sinyali verdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:29
Aziz Kocaoğlu'ndan CHP genel başkanlığına adaylık sinyali!

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması konusunda, "Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantının dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti'li Haspolat, Kocaoğlu'nun iyi bir siyasetçi olduğunu, İzmir'de algıyı çok iyi yönettiğini belirtti.

'Genel Başkan olarak görmek isterim'

Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığındaki başarısının herkese göre değiştiğini vurgulayan Haspolat, şunları söyledi:

"Oturduğunuz koltuk CHP içerisinde genel başkandan sonra en büyük ikinci koltuk. Son çıktığınız televizyon programında da gerçeği söyleyen tek adamsınız. Başkanım, ben sizi tebrik ediyorum. Biz AK Parti olarak bu ülkede milli duruşu olan muhalefet isteriz. Bu isteğimizi de daha önce dile getirdik. Ben de burada İzmirli meclis üyesi olarak milli duruş sergilemek istiyorum. Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim."

Adaylık sinyali verdi

Haspolat'ın bu sözleri nedeniyle gülümseyen Kocaoğlu, "Bu konuyu seninle özel olarak konuşalım." diyerek adaylık sinyali verdi.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:29
  1. İzmir
  2. Aziz Kocaoğlu
  3. CHP
  4. muharrem ince
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ortaöğretim sonuçları Kasım’ın kaçında açıklanacak?
    1. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçları..
    2. Mircea Lucescu: O bizim için önemli..
    3. Aziz Kocaoğlu'ndan CHP genel..
    4. 'Hasta adam' Avrupa, kendi geleceğini..
    5. Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yeni görevi..
    6. Meteorolojiden İstanbul uyarısı: 5 gün..
    7. Yine Kılıçdaroğlu yine çarpıtma
    8. Eğitimciler ne diyor?
    9. Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve..
    10. Panik atak başka kalp krizi başka!
    11. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına..
    12. 7’sine kadar yaptın yaptın..
    13. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    14. Akılsız başın cezasını..
    15. Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren..
    16. Yuvanızda huzursuzluk olmaması için...
    17. Çocuk eğitimini bu faktörler etkiliyor
    18. Prens Selman Batı basınının hedefi oldu
    19. Mutfak geniş olmalı
    20. Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?