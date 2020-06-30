Aziz Aksoy kimdir nerelidir? Aziz Aksoy hayatı biyografisi

Aziz Aksoy, 1964 yılında Düzce’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Düzce’de tamamladıktan sonra, 1988 yılında Trakya Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, İşletme Yöneticiliği Uzmanlık Programı’nda tamamladı. 1989 – 1999 yılları arasında T.C.D.D Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev almasının ardından sırasıyla Ulaşım A.Ş’de Teknik Genel Müdür Yardımcılığı, İSBAK (İstanbul Belediyeler Bakım Ulaşım) A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı, İstanbul Halk Ekmek A.Ş’de İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hidroelektrik Santralleri Daire Başkanlığı’nda İşletmeler Teknik Müdür Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı.

03.03.2015 tarihinden itibaren Başbakan Yardımcılığı Makamı’nın Onay’ı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Olur’u ile Yalova Afet ve Acil Durum İl Müdürü olarak görev yapan AKSOY, evli ve iki çocuk babasıdır.