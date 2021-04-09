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Gündem Azınlık akademisyenler öncülüğünde tam gaz provokasyon: Eşcinsel azgınlar için talepte bulundular!
Gündem

Azınlık akademisyenler öncülüğünde tam gaz provokasyon: Eşcinsel azgınlar için talepte bulundular!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Mehmet Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atama kararı, bir grup azınlık akademisyen tarafından Danıştay'a taşındı. Sözde akademisyenlerin öncülük ettiği davaya, Boğaziçi'nin bir grup mezunu da müdahil olmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 14:43:00 -
Azınlık akademisyenler öncülüğünde tam gaz provokasyon: Eşcinsel azgınlar için talepte bulundular!

 Yeniakit.com.tr 

Bir grup azınlık akademisyenin öncülük ettiği Boğaziçi provokasyonu devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir grup, sözde akademisyenler tarafından Danıştay'a taşınan davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu. Danıştay'a yapılan başvurudan sonra yanlarına sözde akademisyenleri de alan mezunlar, bir basın açıklaması düzenledi.

Prof. Bulu'yu hedef aldılar!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu hedef alan Boğaziçi'nin bir grup mezunu, "Bu uygulama, üniversitenin demokratik yönetişim teamüllerine, kurumsal özerkliğine, akademik özgürlüğüne ve evrensel, eleştirel bilgi üretimine zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Eşcinsel azgınlar için talepte bulundular

Melih Bulu'nun istifasını siteyen mezunlar, yeni açılan iletişim ve hukuk fakültelerinin kapatılmasını istedi. Eşcinsel azgınları da unutmayan sözde akademisyenlerle mezunlar, şunları söyledi:

"BÜLGBTİ+ kulübü dahil, hiçbir öğrenci topluluğu faaliyetinin engellenmemesini, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu CİTÖK’e dokunulmamasını, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir bileşeni olan biz mezunların üniversite yerleşkelerine girişlerindeki engellerin derhal ve koşulsuz kaldırılmasını, Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, fikir, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, her türlü engellilik ve diğer nedenlerle ayrımcılığa yer vermeden, herkese adil ve eşit davranılmasını istiyoruz."

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