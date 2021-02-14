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Dünya Azil yargılamasında aklanan Trump: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor
Dünya

Azil yargılamasında aklanan Trump: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 06:58:00 -
Azil yargılamasında aklanan Trump: Yolculuğumuz daha yeni başlıyor

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Destekçilerine teşekkür etti

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

 

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