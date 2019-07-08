Azgın azınlık fabrika ayarlarına döndü! Laiklik sakızını yeniden çiğnemeye başladılar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr



23 Haziran seçimlerinin ardından İslam karşıtı söylemlerine geri dönen CHP zihniyeti, Müslümanlara baskı aracı olarak kullandıkları laiklik kavramına yeniden sarıldılar. Başörtülülere hakaret eden, namaza laf eden İslam karşıtı güruhun temsilcilerinden Cumhuryet paçavrasının yazarı Enver Aysever, kaleme aldığı makalesinde İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gezi için “toplumsal direniş” dedi

Dış destekli Gezi kalkışmasını “toplumsal direniş” adıyla meşrulaştıran Aysever, “Gezi dahil tüm toplumsal direnişlerin altında laikliğin örselenmesi vardır.” diyerek isyan destekçiliğine soyundu.

“Müftülerin nikah kıyması laikliğe aykırıdır”

İslam dininin gereği olan nikah faaliyetini Kur'an ile ilişkilendirerek Allah’ın rızasına ulaşmayı hedefleyen ailelerin tercihi ve isteği sonucu Ağrı Belediyesi’nin başlattığı “Hem resmi hem dinî nikah” uygulamasını da eleştiren Aysever, “Yalnız aynı dönemde gözden kaçtı sanırım, müftüler de nikâh kıymaya başladı. Açıkça medeni hukuka, laikliğe aykırı bu durumu bir güzel herkes içine sindirdi!” dedi. Ailelerin isteği üzerine dini ve resmi nikahın bir arada kıyıldığı uygulama halktan olumlu tepki almıştı.



“Diyanet nefret söylemiyle fetva veriyor”

Geçtiğimiz günlerde Barış Yarkadaş“Türban dinin siyasal bir sembolüdür. Türbanlıdan hakim olmaz.” demişti. Aynı semi-faşist dürtülerle hareket eden Aysever de, “Diyanet’in başı her gün nefret söylemiyle fetva veriyorsa, hâkimler dini simgelerle kürsüye çıkıyorsa, hangi ülkede iktidara gelmiş olacaksınız?” diyerek, aile ve toplum dinamiklerini yok etmek için Türkiye’de yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlığına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşmış olduğu düşünceleri nefret söylemiymiş gibi aktardı. İbne destekçisi Aysever, başörtüsü için “dini simge” ifadelerini kullanarak, Yarkadaş gibi hakimlerin tesettürlü olamayacağını savundu.