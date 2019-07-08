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Azgın azınlık fabrika ayarlarına döndü! Laiklik sakızını yeniden çiğnemeye başladılar

28 Şubat sürecinde "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganıyla mütedeyyin kesime hayatı zindan eden laikçi azgın azınlık, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da CHP'nin kazanması sonrası fabrika ayarlarına döndü. “Türkiye laiktir, laik kalacak” başlıklı bir yazı kaleme alarak Müslümanlara kin kusan Cumhuriyet paçavrasının yazarı Enver Aysever, "Başörtülü hakim olmaz" diyen CHP'li Barış Yarkadaş'a atıfta bulunarak, “Eğer gericiliğe bir kez ödün verirseniz önünü alamazsınız.” diye konuştu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
Azgın azınlık fabrika ayarlarına döndü! Laiklik sakızını yeniden çiğnemeye başladılar

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 
 
23 Haziran seçimlerinin ardından İslam karşıtı söylemlerine geri dönen CHP zihniyeti, Müslümanlara baskı aracı olarak kullandıkları laiklik kavramına yeniden sarıldılar. Başörtülülere hakaret eden, namaza laf eden İslam karşıtı güruhun temsilcilerinden Cumhuryet paçavrasının yazarı Enver Aysever, kaleme aldığı makalesinde İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Gezi için “toplumsal direniş” dedi 

Dış destekli Gezi kalkışmasını “toplumsal direniş” adıyla meşrulaştıran Aysever, “Gezi dahil tüm toplumsal direnişlerin altında laikliğin örselenmesi vardır.” diyerek isyan destekçiliğine soyundu.  

“Müftülerin nikah kıyması laikliğe aykırıdır” 

İslam dininin gereği olan nikah faaliyetini Kur'an ile ilişkilendirerek Allah’ın rızasına ulaşmayı hedefleyen ailelerin tercihi ve isteği sonucu Ağrı Belediyesi’nin başlattığı “Hem resmi hem dinî nikah” uygulamasını da eleştiren Aysever, “Yalnız aynı dönemde gözden kaçtı sanırım, müftüler de nikâh kıymaya başladı. Açıkça medeni hukuka, laikliğe aykırı bu durumu bir güzel herkes içine sindirdi!” dedi. Ailelerin isteği üzerine dini ve resmi nikahın bir arada kıyıldığı uygulama halktan olumlu tepki almıştı. 

“Diyanet nefret söylemiyle fetva veriyor” 

Geçtiğimiz günlerde Barış Yarkadaş“Türban dinin siyasal bir sembolüdür. Türbanlıdan hakim olmaz.” demişti. Aynı semi-faşist dürtülerle hareket eden Aysever de, “Diyanet’in başı her gün nefret söylemiyle fetva veriyorsa, hâkimler dini simgelerle kürsüye çıkıyorsa, hangi ülkede iktidara gelmiş olacaksınız?” diyerek, aile ve toplum dinamiklerini yok etmek için Türkiye’de yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlığına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşmış olduğu düşünceleri nefret söylemiymiş gibi aktardı. İbne destekçisi Aysever, başörtüsü için “dini simge” ifadelerini kullanarak, Yarkadaş gibi hakimlerin tesettürlü olamayacağını savundu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
  1. Ağrı
  2. Enver Aysever
  3. Barış Yarkadaş
  4. laiklik

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  • CabirCabir12 dk önce
    Biz Allah ve Resulü nun gösterdiği yolu terkedip dünya malının peşine düşünce kaçınılmaz son karşımıza çıkıyor. önce yolunu kaybetmiş müslümanların Tevbe etmesi lazım
  • DostDost13 dk önce
    Hiç bir CHP li muhafazakar partilere asla oy vermez, Mütedeyyin dedikleri bir takım insanlar malesef CHP ye bu kararsızlık niye...
  • EmreEmre13 dk önce
    .. sizin gibi yaratıklar oldukca bu ülkede değil azgın azınlık damızlık bile olamazsınız.
  • HadraHadra13 dk önce
    Bölge Halkının Örf, Adet, gelenek,İnançlarının gereğini yerine getiren Belediye Reisini tebrik ederim,Aslın Sol zihniyetin güya savunduğu Laiklik Dinin Korunması diye Yaftalayıp dururlar Savcı sayan Bey ozaman gereğini yapmıştır.Doğrusu da budur. Gizli yapılması ,Dedikodular haber olması daha mı iyi olurdu, Halk ile Devlt Bütünleşmiştir. Bundan daha tabii bir şey nasıl olur? Zırtokrasi mi elden gitti? Fincancı Katırlarınıın debişip Korkmalarına gerek yoktur.. Pek ala Demezler miResmi Nikahta Mehirvarmı? Gelin İffeti , Mağduriyeti, Ekonomik Aidiyeti,ve Hürriyetini İslami Nikah Güvence altına almıyormu?Karanlıktan korkanlar Uzaktan şarkı söyleyerek gelirler , Sayın Başkanı Kutlarım ,Allah Muvaffak etsin ve de bir daha canları AĞRI' mayacak şekildesahiplenmelerini umarım tebrik ederim. Bu Milletin Yakasını bıraksınlar kardeşim. AĞRI'NIN Haysiyet ve şahsiyetli sağduyulu halkının Allah yardımcıları olsun. serhat şehrimizi tebrik ederim İleri!!!!!! Halkın SAVCI'sınınAllah yardımcısı olsun.
  • PazarcıPazarcı14 dk önce
    Aysever misin gün severmisin o laikliğinialda müsait bir yerine... Bu Müslümanlar sizin keyfinize göre yaşamak keyfinize göre düşünmek zorundamı ya Müslüman sustukça iyice azgınlaştınız yeter artık.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU15 dk önce
    ONLARI AZDFIRAN 31 MART SEÇMENLERİ.DESTEK VERDİLER ONLARA.
  • AhnetAhnet23 dk önce
    Artık azgın azınlık yok, artık çiğunluk biziz!

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