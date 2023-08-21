Azgın azınlık cezayı az buldu! Diyanet’ten imama karma eğitim cezası

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Öğrenci velilerinin talebiyle sınıfları ayıran Bingöl’ün Genç İlçesindeki Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz’a, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nca verilen ceza gündemdeki yerini korurken, benzer bir skandal haber de Şanlıurfa’dan geldi.

Vaazlarında karma eğitimin kötülüklerini anlatan ve çocuklara uygunsuz kıyafet giydirilmesini eleştiren Şanlıurfa Mevlâna Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a ceza verildi.

Laikçi azınlığın tahakkümüne boyun eğen Diyanet İşleri Başkanlığı, bir vaazında ise “Çocuklarımızı okutalım. Tamam okutun. Allah’ın ilk emri oku. Biz sadece oku yönünü alıyoruz. Ama ne şekilde oku. Kadın erkek karışık bir şekilde. Edebinden, hayasından sıyrılacak bir şekilde. Erkek öğretmenlerin kızlara ders vereceği bir ortamda. Kadın öğretmenlerin açık-seçik bir şekilde erkeklere ders vereceği bir ortamda. Bunlar Cenab-ı Allah’ın arzu ettiği bir okuma sistemi değildir” diyerek karma eğitimi eleştirdiği gerekçesiyle İmam Dörtbudak’a 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.

Diyanet ayrıca, çocuklara giydirilen uygunsuz elbiseleri eleştiren Dörtbudak’a kınama cezası da uyguladı. Diyanet’in kararı maşeri vicdanları yaralarken, laikçi azınlık ve fonlu medya verilen cezayı az buldu.

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