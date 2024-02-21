Azgın azınlık çamura saplandı! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı, Cumhuriyet rezil oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 sabah saatlerinde başarıyla gerçekleştirdi.

Başarılı geçen ilk test uçuşu ardından KAAN, sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi.

İftiraları unuttuk mu?

Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu savunma sanayii projelerini aşağılamaktan zevk duyan kesimin sözcüsü olan Cumhuriyet'in yerli uçakla ilgili yaptığı çirkin 'Kalorifer peteği gibi' haberini akıllara getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın MMU Kaan ile ilgili "İlk bakışta kalorifer peteği gibi duruyor" sözlerini haberleştirerek yerli uçakla dalga geçenler kervanına katılmıştı.

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Muhalefetin 'kalorifer peteği' diyerek küçümsediği Milli Muharip Uçak Kaan, 21 Şubat sabahı havalanarak Türkiye düşmanlarına en güzel yanıtı verdi.

Başkan Erdoğan da tepki göstermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in yakışıksız haberiyle ilgili olarak, "Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET’in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.