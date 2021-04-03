Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?

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Halk Tv programlarından Haber Aktif'te laiklik masaya yatırıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde TRT personelinin yükselme sınavında kadın ve erkeklerin ayrı salonlarda sınava girdiği iddiasını tartışan azgın azınlığın temsilcilerinden eski Oda Tv tetikçisi, paçavra Cumhuriyet'in yazarı Barış Pehlivan, korkularını bir bir sıraya dizdi.

'Ramazan'da marketlerde yasaklı içki olacak mı?'

Ramazan ayının yaklaştığına dikkat çeken Pehlivan önce rol kesti: "Ne güzel insanlar oruçlarını tutacaklar. Dini vecibelerini yerine getirecekler." Ardından sözü oruç tutmayanlara getiren Pehlivan, sanki oruç tutmayanlar cezalandırılıyormuş gibi tuhaf cümleler kurmaya başladı: "Ama oruç tutmayanlar da var. Onların durumu ne olacak? Bu ülkede Hristiyanlar da var. Onlar için neden bir şey yapılmıyor? Ya da inanmayan insanlar var. Onlar için de bir şeyler yapılması lazım. Ya da sağlık nedenlerinden dolayı oruç tutmayan insanlar var. Onlar için de bir şey yapılmıyor."

Pehlivan yaşadığı endişeyi ise şöyle anlattı:

"Biz artık her şeyi kabul etmeye başladık. Bu kanıksama evresini çok abartmaya başladık. Bana o yasaklı dediğiniz içeceklerin, Ramazan'da marketlerde satılacağının garantisini verebilir misiniz?"

'Alışmamalıyız'

Pehlivan, TRT'nin sınavını yeniden anlattıktan sonra şunları söyledi:

"Bakın hep kanıksıyoruz. Bunlar yakında üniversite sınavında da kadın ve erkekleri ayrı salonlara alır. Otobüsler kadın ve erkek diye ayrılır. Bizim yapabileceğimiz en büyük iyiliğin kanıksamamak olduğunu düşünüyorum. Alışmamalıyız."