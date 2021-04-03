  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onun yokluğunu çok çektik

Bir ülke daha kararını duyurdu! 'Ukrayna'ya destek vereceğiz'

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Zillet İttifakı'nda kriz! İP'li Başkan salonu terk etti, CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı

Ömer Çelik'ten Rum Kesimi'ne sert tepki

İlahiyatçı Prof.Dr.Orhan Çeker’den teravih inkarcılarına tepki: Teravih namazını inkar etmek çok yanlıştır, fitne çıkarmaktır

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

Taliban İstanbul'a geliyor! 'Türkiye ABD'den bunu isteyebilir'

İkinci el araç alacaklara kötü haber! Fiyatlar tavan yapacak

Boğaziçi'nin azınlık akdemisyenleri öğrencilerini bakın nasıl kışkırtıyor: Onlara yasal haklarını anlattık!
Gündem Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?
Gündem

Azgın azınlığın sesi bakın neyi dert etmiş! Ramazan'da marketlerde alkol satılacağı garanti mi?

Halk Tv canlı yayınında konuşan azgın azınlığın sesi eski Oda Tv tetikçisi Barış Pehlivan, Ramazan ayı yaklaşırken neyin telaşını yaşadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 00:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk Tv programlarından Haber Aktif'te laiklik masaya yatırıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde TRT personelinin yükselme sınavında kadın ve erkeklerin ayrı salonlarda sınava girdiği iddiasını tartışan azgın azınlığın temsilcilerinden eski Oda Tv tetikçisi, paçavra Cumhuriyet'in yazarı Barış Pehlivan, korkularını bir bir sıraya dizdi.

'Ramazan'da marketlerde yasaklı içki olacak mı?'

Ramazan ayının yaklaştığına dikkat çeken Pehlivan önce rol kesti: "Ne güzel insanlar oruçlarını tutacaklar. Dini vecibelerini yerine getirecekler." Ardından sözü oruç tutmayanlara getiren Pehlivan, sanki oruç tutmayanlar cezalandırılıyormuş gibi tuhaf cümleler kurmaya başladı: "Ama oruç tutmayanlar da var. Onların durumu ne olacak? Bu ülkede Hristiyanlar da var. Onlar için neden bir şey yapılmıyor? Ya da inanmayan insanlar var. Onlar için de bir şeyler yapılması lazım. Ya da sağlık nedenlerinden dolayı oruç tutmayan insanlar var. Onlar için de bir şey yapılmıyor."

Pehlivan yaşadığı endişeyi ise şöyle anlattı:

"Biz artık her şeyi kabul etmeye başladık. Bu kanıksama evresini çok abartmaya başladık. Bana o yasaklı dediğiniz içeceklerin, Ramazan'da marketlerde satılacağının garantisini verebilir misiniz?"

'Alışmamalıyız'

Pehlivan, TRT'nin sınavını yeniden anlattıktan sonra şunları söyledi:

"Bakın hep kanıksıyoruz. Bunlar yakında üniversite sınavında da kadın ve erkekleri ayrı salonlara alır. Otobüsler kadın ve erkek diye ayrılır. Bizim yapabileceğimiz en büyük iyiliğin kanıksamamak olduğunu düşünüyorum. Alışmamalıyız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tokat Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tokat imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Tokat Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tokat imsak ve iftar vakti ne zaman?

Her ibadetin asıl amacı kişinin Allah ‘ın huzurundaymış gibi hareket etmesi üzerinedir. Ama oruçta dikkat çeken şey, kulun gün boyunca hem b..
Bakan Soylu sert konuştu: Tarihin en büyük bedelini ödeteceğiz
Gündem

Bakan Soylu sert konuştu: Tarihin en büyük bedelini ödeteceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğ..
Milyonlarca kişi bekliyordu! Teklif TBMM'ye sunuldu
Ekonomi

Milyonlarca kişi bekliyordu! Teklif TBMM'ye sunuldu

Milyonlarca kişinin beklediği AK Parti'nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay