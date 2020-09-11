Azgın azınlığın asıl kini, dindar nesle!

Hasan Eğrigöz Ankara

Çocuk kitabı adı altında genç dimağları zehirleyen sapkın kitaplardan rahatsız olmayan solak medya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin yer almasından rahatsız oldu.

“Manayı bileni şeytanla birlikte taşlıyorlar” diyen Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, “İyi insanlar var, cennete gitmek istiyorlar. İyilik yapmak istiyorlar. Bir de şeytanın adamları var cehenneme gitmek istiyorlar ama iyi insanların da cennete gitmesine engel olmak istiyorlar. Şimdi Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri cehenneme gitmek isteyenlerin sözcülüğünü yapıyorlar. Bunların hem insan yapısından, insan psikolojisinden haberleri yok ya da böyle davranıyorlar. Hem de hayatın gerçeklerini görmüyorlar. Biz, ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. İnsan dünyada misafirdir. Gelip geçicidir. Akıllı adam yolun sonunu düşünür. Cennete gitmek ister. Ahiret dediğimiz, cennete giden yol. İyi şeyler yaparsanız kendinize, ailenize, millete, insanlığa faydalı şeyler yaparsanız, Allah’a kulluk, ibadet ederseniz cennete gidersiniz. Ölüm sonrası kabir hayatını yok saymak ancak şeytan ve adamlarının işidir. Burada şeytanın görevi de insanı yoldan çıkarmaktır. Hem de bir yandan kadın, çocuk tecavüzlerini konuşuyoruz, eğer din yoksa, ahiret yoksa, ceza günü yoksa insan kendi nefsini frenlemez. Kendini kötülüklerden alıkoymaz. Fırsat buldumu çalar, yalan söyler ve her kötülüğü yapar. Ama insan Allah’a ve ahirete inanıyorsa her hareketine dikkat eder. İnsanın bir ruhu, bir manası var. Bir de maddesi var. Pir Sultan Abdal der ki; ‘Şu insan dedikleri, el, ayakla baş değil. İnsan manaya derler. Suret ile kaş değil.’ Bunlar, insanın manasını bilmiyorlar veya bilmez davranıyorlar. İnsana da manayı unutturmak istiyorlar. Manayı bileni de şeytanla birlikte taşlıyorlar” şeklinde konuştu.

“Hak dâvâsında ne kadar cesur olduğumuzu görecekler”

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt ise şunları söyledi; “Malum medyadan başka bir şey beklenemezdi zaten. İmam hatipliler için sarf edilen çirkin sözlerle aynı bağlantıda zaten. Bunların ortak özelliği; din, dini eğitim ve dindar nesil rahatsızlığı. Nüfusunun yüzde 99’u olan bir ülkede tabii ki gençlere dini eğitim verilecek. Dindarlara karşı, dini kurumlara karşı amansız bir mücadeleleri var. Biz de bu mücadeleye karşı taşkınlığa sebebiyet vermeden, hukuki yollarla mücadelemizi vereceğiz. Şunu bildirmemiz gerekiyor; hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, kalkıp öyle sözlerle İslamı ve Müslümanları zor durumda bırakamayacaklarını onlara öğreteceğiz. Ama onlar gibi değil. Hakla, hukukla bunu öğreteceğiz. Biz en az onlar kadar cesuruz. Onlardan daha da cesuruz da, onlar kendilerini kirli davalarında cesur görüyorsa bizim de hak davamız için ne kadar cesur olduğumuzu görecekler. Bu zihniyetle biz sivili toplum kuruluşu olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu millet Müslümandır, bu millet dini kaynağından öğrenecektir. Bizim dinimizi bundan sonra kimse kendi tekelinde bulundurmayı başaramayacak”.