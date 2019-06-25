Azez'de peş peşe patlama! Suriye'nin Azez ilçesinde, ÖSO'ya yönelik art arda iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda iki kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin Ahtarin beldesine düzenlenen iki bombalı saldırıda iki kişi yaralandı. Ahtarin beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bir araç ile Yerel Meclis Başkanının şahsi aracına yerleştirilen bombalar art arda patlatıldı. İlk patlamada bir sivil, diğerinde ise Yerel Meclis Başkanı Halit Dibo yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. YPG/PKK, sık aralıklarla Azez, Bab, Cerablus ve Afrin'deki sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

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