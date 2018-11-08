Azez'de okul yanında saldırı! Çok sayıda çocuk yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez kentinde bombalı araç patladı. Meydana gelen olayda 7 çocuk yaralandı.08 Kasım 2018 Perşembe 15:55
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez kent merkezindeki El Endülüs okulu yanında bomba yerleştirilen araç patladı, 7 çocuk yaralandı.
El Endülüs okulu yanında düzenlenen saldırı sonucunda okulun bazı camları kırıldı ve güvenlik duvarı çöktü.
Patlama anında dışarıda çocuk olmaması can kaybını önledi.
7 çocuk yaralandı
Patlamanın şiddetiyle kırılan cam parçaları sınıflardaki öğrencilere isabet etti, 7 çocuk yaralandı.
Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Azez'de gün ortasında bomba yüklü bir araç daha patlamış, can kaybı yaşanmamıştı.
Her iki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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