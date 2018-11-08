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Azez'de okul yanında saldırı! Çok sayıda çocuk yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez kentinde bombalı araç patladı. Meydana gelen olayda 7 çocuk yaralandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:55
Azez'de okul yanında saldırı! Çok sayıda çocuk yaralandı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez kent merkezindeki El Endülüs okulu yanında bomba yerleştirilen araç patladı, 7 çocuk yaralandı.

El Endülüs okulu yanında düzenlenen saldırı sonucunda okulun bazı camları kırıldı ve güvenlik duvarı çöktü.

Patlama anında dışarıda çocuk olmaması can kaybını önledi.

7 çocuk yaralandı

Patlamanın şiddetiyle kırılan cam parçaları sınıflardaki öğrencilere isabet etti, 7 çocuk yaralandı.

Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Azez'de gün ortasında bomba yüklü bir araç daha patlamış, can kaybı yaşanmamıştı.

Her iki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:55
  1. Suriye
  2. bombalı saldırı

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