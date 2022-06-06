Azez'de bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Saldırı nedeniyle çevrede hasar oluşurken araç kullanılamaz hale geldi.
İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.