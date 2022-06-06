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Dünya Azez'de bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı
Dünya

Azez'de bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 12:34:00 -
Azez'de bombalı saldırı! 3 sivil yaralandı

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle çevrede hasar oluşurken araç kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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