Azerilerden İti Kovan kamikaze İHA’sı
Dağlık Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak üzere çatışmalara dahil olan Azerbaycan, İHA’ları ile gündemden düşmüyor.
Türkiye’den aldığı İHA’ların yanında, İsrail üretimi kamikazelerin de damgasını vurduğu çatışmalarda Azerbaycan, kamikaze İHA’ların bir bölümünü lisanslı üretiyor. Azerbaycan ordusu, yeni üretilen Orbiter 1K kamikaze İHA’lara ‘İti Kovan’ ismini verdi.
İHA’ya verilen ‘İti Kovan’ ismi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerine büyük darbe vurduklarını söylerkenki ifadelerini anımsattı. Aliyev, “Biz gösterdik kim kimdir. Ordumuz işgalci Ermenileri, iti kovar gibi kovuyor. Sen kimsin bize şart koyuyorsun? Şimdi koy, görelim bakalım” ifadelerini kullanmıştı.