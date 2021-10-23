Azeriler, Ermeni mayınını temizliyor

Ermeniler tarafından yerleştirilen 10 binlerce mayının temizlenmesi Bakü’nün öncelikli hedefi. Çünkü 30 yıl sonra insanların vatanlarına dönmesi ve bölgede hayatın yeniden canlanması için her şeyden önce güvenliğin sağlanması gerekiyor. Burada da en büyük görev, inşa edilen yollar, santraller ve yerleşim birimlerinin güzergahları karış karış arayarak mayınlardan temizleyen ekiplere düşüyor. Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yürütüyor. Azeri ordusu istihkam birlikleri ile TSK’nın ÖMAT timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor. ANAMA alan sorumlusu Natig Asadov, “Ermenistan mayın haritalarının tamamını vermedi. Biz de karış karış arıyoruz. Sorumluluk alanımızda 171 bin metrekare alanı taradık, 177 anti personel, 1 anti tank mayını, 1 de füze bularak etkisiz hale getirdik” ifadesini kullandı.