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Dünya Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'
Dünya

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Yeniakit Publisher
2024-08-03 11:45:00 - 2024-08-03 11:46:15

Dün gece İran rejimine bağlı devlet televizyonları 'Bu gece dünya çok önemli anlara sahne olacak' diyerek İrancıları heyecanlandırmış profesyonel Sünnileri güldürmüştü. tabi ki daha evvel milyonlarca kez olduğu üzere İran dediğini yapmadı.

Dün gece İran rejimine bağlı devlet televizyonları 'Bu gece dünya çok önemli anlara sahne olacak' diyerek İrancıları heyecanlandırmış profesyonel Sünnileri güldürmüştü. tabi ki daha evvel milyonlarca kez olduğu üzere İran dediğini yapmadı.

Bu durumu azeriler ise yayınladıkalrı video ile tiye aldı.

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