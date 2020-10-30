Azeriler, Berde’nin intikamını aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtilirken Ermeni tarafına ağır zayiatlar verdirildiği belirtildi.



Savunma Bakanlığı çatışmalarda, Ermenistan’ın 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni Muhabere Şefi Binbaşı Aram Gazaryan’ın öldürüldüğü duyuruldu. Bakanlık ayrıca, 1. Genel Ordu’nun Topçu Dairesi Subayı, 2. Motorlu Piyade Alayının Komutanının da saldırı sonrası kayıp olduğunu belirtti.



Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobil ile çok sayıda askeri personeli imha eden Azerbaycan, ayrıca 2 tane Rus yapımı Su-25 savaş uçağını da düşürdü.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan’a ait 2 adet Su-25 uçağının Azeri mevzilerine saldırı girişiminde bulunurken hava savunma güçlerince imha edildiğini açıkladı.