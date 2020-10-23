Azeriler 20 köy ve 1 kasabayı daha aldı
Azerbaycan’ın karşısında hezimet yaşayan Ermenistan’da Başbakan Paşinyan, “Anlaşma olmayacak, çatışmaya devam edeceğiz” sözlerinden sonra bölgeden yine iyi haberler geldi.
Azerbaycan Lideri İlham Aliyev, Twitter’dan 20 köy ve 1 kasabanın daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını müjdeledi. Alyev, “Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabası kurtarıldı. Ayrıca Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köyleri de işgalden kurtarıldı” dedi.
Aliyev, Zengilan ve köylerinin alınmasıyla İran sınırında işgal edilen tüm bölgelerin kurtarıldığını söyledi.